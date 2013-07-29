مقدمة 2-تراجع صافي ربح صناعات قطر 6.5% في الربع/2

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الدوحة 29 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة صناعات قطر للبتروكيماويات والمعادن اليوم الاثنين تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام 6.5 بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين بسبب انخفاض أسعار البتروكيماويات.

وحققت ثاني أكبر شركة كيماويات خليجية بعد سابك السعودية ملياري ريال (549.3 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 2.14 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق الشركة في المتوسط ربحا فصليا قدره 2.3 مليار ريال.

وقال عبد الرحمن أحمد الشيبي المنسق العام لصناعات قطر في بيان "تعزى النتائج المالية القوية من عام إلى آخر إلى الزيادة الكبيرة في أحجام المبيعات و التي أتت عقب تدشين بعض أهم المشاريع الرئيسية في قطاعي البتروكيماويات والأسمدة وكذلك الهوامش القوية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاعي البتروكيماويات والصلب."

وأظاف أن أسعار البتروكيماويات مازالت ضعيفة بوجه عام وأن أسعار المنتجات الرئيسية دون مستوياتها للفترة المماثلة من 2012.

وتراجعت إيرادات البتروكيماويات في الربع الثاني تسعة بالمئة عن ربع السنة السابق لتسجل 1.1 مليار ريال بسبب انخفاض الأسعار وتراجع أحجام الإنتاج إثر توقفات لم تكن مقررة لمدة 15 يوما و20 يوما حسبما ذكر البيان.

وهبطت إيرادات الصلب في النصف الأول 7.1 بالمئة على أساس سنوي في حين انخفضت مبيعات الصلب في الربع الثاني 14.4 بالمئة عن الربع الأول. وتضررات الأحجام في الربع الثاني جراء توقفات لإجراء أعمال صيانة بلغ مجموعها 52 يوما.

وارتفعت أسعار البتروكيماويات في السنوات الأخيرة لكن بواعث القلق مازالت قائمة بشأن تأثير التباطؤ العالمي على أرباح الصناعة بأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وتباشر قطر مشاريع محلية ضخمة استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وتعتزم إنفاق 11 مليار دولار لإقامة مطار دولي جديد و5.5 مليار دولار لتشييد ميناء في المياه العميقة ومليار دولار لإقامة ممر للنقل في العاصمة الدوحة.