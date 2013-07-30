ارتفاع الارباح السنوية لانفستكورب البحرينية 56% في النصف/1

دبي 30 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع صافي ربح بنك الاستثمار البحريني انفستكورب 56 بالمئة عن عام كامل بفضل نمو قوي لدخل الرسوم.

وأوردت انفستكورب اليوم الثلاثاء أنها حققت ربحا صافيا 104.9 مليون دولار في نهاية يونيو حزيران مقارنة مع 67.4 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

وقال ريشي كابور مدير الاستثمار في انفستكورب للصحفيين إن نمو الأرباح تحقق بفضل "زيادة قوية جدا في رسوم أنشطة الصفقات".