نمو أرباح بنك الأردن 4.4% في الربع/2

عمان 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لبنك الأردن اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه زاد 4.4 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.77 مليون دينار (13.7 مليون دولار) مقارنة مع 9.36 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب القوائم المالية للبنك التي نشرت على موقع البورصة الأردنية الإلكتروني فقد ارتفع إجمالي الدخل في الربع الثاني إثنين في المئة إلى 29.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2012.

وتراجع صافي ايرادات الفوائد والعمولات للبنك الذي يعمل في أسواق الأردن وسوريا وفلسطين بنسبة ثمانية بالمئة إلى 25 مليون دينار.

وتتمتلك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في بنك الأردن الذي رفع رأس ماله العام الماضي إلى 155.1 مليون دينار.