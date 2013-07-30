إعادة-صافي ربح اتصالات قطر يقفز 44% في الربع/2
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الدوحة 30 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت مجموعة اتصالات قطر (أريد) اليوم الثلاثاء نمو صافي ربح الربع الثاني بنسبة 44 في المئة متجاوزا توقعات المحللين.
وحققت أريد التي تملك أنشطة في نحو 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا صافي ربح قيمته 923 مليون ريال (253.5 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 641 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح الشركة 845.31 مليون ريال في المتوسط.
(الدولار = 3.641 ريال)
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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