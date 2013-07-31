جينل تتوقع قوة دفع ايجابية في كردستان العراق

لندن 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت جينل إنرجي الشركة الرائدة بمجال استغلال النفط في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة إنها تلحظ "دلائل واضحة على قوة دفع سياسية ايجابية" في المنطقة وأشارت إلى أن البنية التحتية لتصدير نفط الإقليم بشكل مستقل قد قاربت على الانتهاء.

جاء ذلك في معرض إعلان نتائج جينل للنصف الأول من العام حيث أبقت الشركة على توقعاتها دون تغيير عند إيرادات سنوية في حدود 300 إلى 400 مليون دولار بصافي إنتاج قدره 45 إلى 55 ألف برميل يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)