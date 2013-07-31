هبوط طفيف لأرباح بنك الإسكان الأردني في الربع/2

عمان 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر مقرض في الأردن اليوم الأربعاء إن صافي أرباحه تراجع 0.25 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 25.619 مليون دينار (36.1 مليون دولار) مقارنة مع 26.687 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب افصاح للبنك الذي يمتلك فيه بنك قطر الوطني حصة تتجاوز 35 بالمئة فقد ارتفع صافي ايرادات الفوائد والعمولات نحو تسعة بالمئة إلى 71.1 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني من 2012.

ونما إجمالي الدخل لبنك الإسكان في الربع الثاني بنسبة 53.4 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 113.6 مليون دينار.

وإلى جانب حصة بنك قطر الوطني تمتلك الحكومة الليبية حصة 15 بالمئة والبنك العقاري الكويتي حصة أكثر من 10 بالمئة في بنك الإسكان الذي يبلغ رأس ماله 252 مليون دينار.