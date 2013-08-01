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تراجع صافي ربح بروة العقارية القطرية 80% في الربع/2

Thu Aug 1, 2013 6:48am GMT
 
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دبي أول أغسطس آب (رويترز) - أعلنت بروة العقارية القطرية اليوم الخميس عن تراجع حاد في صافي ربح النصف الأول من العام.

وحققت أكبر شركة عقارية قطرية مدرجة 199.2 مليون ريال (54.7 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 593.7 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2012.

وأفادت حسابات لرويترز من واقع بيانات سابقة أن صافي ربح الربع الثاني من العام بلغ 40.7 مليون ريال مقارنة مع 204.02 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ولم تذكر الشركة التي حصلت على مساعدة مالية من الدولة قيمتها 7.1 مليار دولار في يونيو حزيران بيانات فصلية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 