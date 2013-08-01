تراجع خسائر الملكية الأردنية إلى 943 ألف دينار في الربع/2

عمان أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة طيران الملكية الأردنية اليوم الخميس تراجع الخسائر في الربع الثاني من العام إلى 943 ألف دينار (1.33 مليون دولار) مقارنة مع 1.380 مليون دينار في الفترة ذاتها في 2012.

ووفقا لإفصاح نشر بموقع البورصة الأردنية انخفضت إيرادت الشركة في الربع الثاني نحو 2.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 204.3 مليون دينار.

كان الأردن باع 71 بالمئة من الملكية الأردنية الذي يتألف أسطولها من أكثر من 30 طائرة إلى مستثمرين عرب وأجانب عن طريق اكتتاب عام في نهاية 2007 لتصبح أول شركة طيران حكومية عربية تتم خصخصتها.