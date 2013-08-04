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أرباح النقليات السياحية الأردنية تقفز 74% في النصف/1

Sun Aug 4, 2013 11:42am GMT
 
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عمان 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال النقليات السياحية (جت) أكبر شركة نقل سياحي في الأردن اليوم الأحد نمو صافي الربح 74 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 1.103 مليون دينار (1.55 مليون دولار) مقارنة مع 633 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

ووفقا للقوائم المالية للشركة التي نشرت على موقع البورصة ارتفع الربح التشغيلي 46 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.286 مليون دينار.

وتملك الشركة العربية للتموين والتجارة (استرا) نحو 20 بالمئة في جت في حين يحوز كل من بنك القاهرة عمان وبنك الأردن 10 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 