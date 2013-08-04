أرباح النقليات السياحية الأردنية تقفز 74% في النصف/1

عمان 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال النقليات السياحية (جت) أكبر شركة نقل سياحي في الأردن اليوم الأحد نمو صافي الربح 74 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 1.103 مليون دينار (1.55 مليون دولار) مقارنة مع 633 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.