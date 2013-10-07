نمو صافي ربح ناقلات القطرية 6.3% في الربع/3

دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) وهي من أكبر شاحني الغاز الطبيعي المسال في العالم حققت زيادة 6.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وحققت الشركة 192.9 مليون ريال (53 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول وفقا لحسابات لرويترز من واقع البيانات المالية وذلك ارتفاعا من 181.4 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وبالمقارنة كانت توقعات كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تحقق الشركة 210.7 مليون ريال ربحا صافيا.

وقالت ناقلات في بيان إلى بورصة قطر اليوم الاثنين إنها سجلت انخفاضا طفيفا في صافي ربح تسعة أشهر. وحققت الشركة 552.5 مليون ريال مقابل 562.2 مليون ريال في الفترة نفسها من 2012.

ولم تذكر سببا لتراجع الأرباح في إشعارها المقتضب إلى البورصة.