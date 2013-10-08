نمو صافي ربح قطر الوطني 14.3% في الربع/3

دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تظهر حسابات لرويترز أن بنك قطر الوطني أكبر بنك مدرج في منطقة الخليج حقق زيادة 14.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وحقق البنك الذي أتم في مارس آذار شراء حصة أغلبية في الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال مقابل ملياري دولار ربحا صافيا قدره 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 2.1 مليار ريال قبل عام.

وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 2.5 مليار ريال في المتوسط.