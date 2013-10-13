تراجع صافي ربح بنك ظفار العماني 10.8% في الربع/3

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الأحد أن بنك ظفار العماني الذي يجري محادثات للاندماج مع منافسه الأصغر بنك صحار سجل انخفاضا بنسبة 10.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وتفيد حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات مالية سابقة أن ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث القيمة السوقية حقق أرباحا بقيمة 8.3 مليون ريال (21.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 9.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن يحقق البنك ربحا فصليا قيمته 9.2 مليون ريال وثمانية ملايين ريال.

وقال بيان إلى البورصة إن أرباح بنك ظفار في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 49.1 مليون ريال بما يمثل قفزة كبيرة عن أرباحه في الفترة المقابلة من 2012 والتي بلغت 28.7 مليون ريال.

وجاء ارتفاع الأرباح مدعوما برد 26.1 مليون ريال إلى بنك ظفار في مارس آذار بعد أن ألغت محكمة الاستئناف في السلطنة حكما يتعلق بقضية من عام 2011 تشمل بنك عمان الدولي وشركة علي رضا للتجارة وشركة مطرح القابضة وتتعلق بملكية مليون و925 ألف سهم في بنك ظفار.

وأثمرت هذه الخطوة عن ارتفاع صافي الربح في النصف الأول إلى أكثر من المثلين مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

ورغم تراجع صافي الربح في الربع الثالث أغلق سهم بنك ظفار اليوم الأحد مرتفعا 0.6 بالمئة وسط تداول محدود.

وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 13.7 بالمئة إلى 1.89 مليار ريال من 1.66 مليار ريال في نهاية سبتمبر أيلول 2012. وزادت الودائع 19.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.91 مليار ريال.

وقال بنك ظفار في يوليو تموز إنه طرح على بنك صحار رؤية لدمج المؤسستين وقال الأخير إنه سينظر في هذه الخطوة في وقت لاحق هذا الشهر.

وسيبلغ إجمالي أصول الكيان الجديد 4.1 مليار ريال وقيمته السوقية نحو 1.8 مليار دولار.