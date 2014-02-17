انخفاض أرباح صناعات قطر 6% في الربع/4

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - اعلنت شركة صناعات قطر اليوم الإثنين هبوط صافي أرباحها ستة بالمئة في الربع الرابع وعزت ذلك لانخفاض أسعار الأسمدة عالميا ولكنها في الوقت نفسه رفعت التوزيعات النقدية.

وسجلت ثاني أكبر شركة منتجة للكيماويات في الخليج من حيث القيمة السوقية- بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية- أرباحا صافية 1.673 مليار ريال (459 مليون دولار) في الربع الأخير وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية مقابل 1.784 مليار دولار قبل عام .

وفي استطلاع اجرته رويترز توقع محللون ان تسجل الشركة ربحا صافيا 1.989 مليار ريال في الربع الرابع.

ونزلت أرباح الشركة في عام كامل إلى 8.012 مليار ريال في العام الماضي حسب البيان الصادر اليوم الإثنين مقابل 8.441 مليار ريال قبل عام اي بانخفاض خمسة بالمئة.

ونقل البيان عن مدير التنسيق عبد الرحمن الشعيبي قوله ان النتائج تأثرت سلبا باستمرار انكماش أسعار الاسمدة تمشيا مع الاتجاه العالمي وارتفاع تكلفة الانتاج بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي بموجب اتفاق توريد وشراء مع قطر للبترول.

غير أن مجلس إدارة صناعات قطر قرر توزيع 11 ريالا للسهم أو 110 بالمئة من قيمته الاسمية ارتفاعا من 8.5 ريال للسهم في 2012.

وذكرت الشركة في بيان ان التوزيعات النقدية تبلغ 6.1 بالمئة على أساس سعر اغلاق سهم صناعات قطر في 16 فبراير شباط 2014.