دي.ان.أو تعتزم زيادة طاقة التصدير من شمال العراق

أوسلو 20 فبراير شباط (رويترز) - تعتزم دي.ان.أو النرويجية بناء خط أنابيب ثان لتصدير مزيد من النفط إلى تركيا من حقل طاوكي الذي تديره في كردستان العراق وذلك في خطوة من المرجح أن تثير استياء الحكومة المركزية في بغداد وبعد أن أعلنت عن خسارة فصلية مفاجئة اليوم الخميس.

ومنيت الشركة بخسارة تشغيلية بلغت 434 مليون كرونة (71.88 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي بينما كانت توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق ربحا قدره 309 ملايين. وبالمقارنة حققت الشركة مليار كرونة ربحا في الفترة ذاتها قبل عام.

وقالت دي.ان.أو إن الطاقة الإنتاجية لحقل طاوكي ستزيد إلى 155 ألف برميل يوميا بنهاية العام ومن المستهدف الوصول بها لاحقا إلى 270 ألف برميل يوميا.