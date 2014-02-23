Sun 25 Dec 2016 | 5:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح بنك البركة البحريني يرتفع 23% في الربع/4

Sun Feb 23, 2014 12:06pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - أعلن بنك البركة البحريني اليوم الأحد زيادة صافي ربحه 23 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال بنك البركة المتخصص في المعاملات الإسلامية في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 32 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 26 مليون دولار في الفترة نفسها من 2012.

وقال البنك الذي يعمل في 15 دولة إنه يخطط لإضافة 81 فرعا إلى شبكته في 2014 في دول من بينها تركيا وباكستان والأردن ومصر.

وأضاف البنك أن لديه حاليا 479 فرعا. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 