صافي ربح بنك البركة البحريني يرتفع 23% في الربع/4

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - أعلن بنك البركة البحريني اليوم الأحد زيادة صافي ربحه 23 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال بنك البركة المتخصص في المعاملات الإسلامية في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 32 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 26 مليون دولار في الفترة نفسها من 2012.

وقال البنك الذي يعمل في 15 دولة إنه يخطط لإضافة 81 فرعا إلى شبكته في 2014 في دول من بينها تركيا وباكستان والأردن ومصر.