مقدمة 1-صافي ربح بنك البركة البحريني يرتفع 23% في الربع/4

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دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - أعلن بنك البركة البحريني اليوم الأحد زيادة صافي ربحه 23 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وقال إنه سيواصل توسعة شبكته وإصدار مزيد من الصكوك من خلال وحداته الخارجية في 2014.

وقال بنك البركة المتخصص في المعاملات الإسلامية في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 32 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 26 مليون دولار في الفترة نفسها من 2012.

وجاءت الزيادة رغم انخفاض بسيط في إجمالي دخل التشغيل مقارنة مع الربع نفسه من 2012 إلى 227 مليون دولار.

وبالنسبة لعام 2013 بأكمله ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين تسعة بالمئة إلى 145 مليون دولار وهو ما عزاه البنك إلى توسعة أنشطته وتحسن جودة الأصول وترشيد الإنفاق.

ولدى البنك أنشطة في 15 دولة غالبيتها في الشرق الأوسط وافريقيا من بينها دول شهدت اضطرابات اقتصادية في العام الماضي مثل سوريا وتركيا ومصر والسودان.

وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لبنك الربكة في البيان إن النتائج المالية التي حققها البنك "تعتبر مميزة ومرضية بكل المقاييس إذا ما أخذنا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي سادت في دول المنطقة والعالم".

وبلغ إجمالي الأصول في نهاية العام الماضي 21 مليار دولار بزيادة عشرة بالمئة عن نهاية العام السابق. وزادت القروض والسلف سبعة بالمئة والودائع ثمانية بالمئة على مدى الفترة نفسها.