نمو أرباح بيت التمويل الخليج لمثليها في الربع/4

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي زاد لأكثر من مثليه بفضل إيرادات استثمارات.

وقالت شركة الاستثمار التي بصدد بيع حصة أغلبية في نادي ليدز يونايتد الانجليزي لكرة القدم في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 5.2 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 2.5 مليون دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وعزت الزيادة إلى دخل خدمات استشارية وبيع استثمارات لكن دون ذكر تفاصيل.

غير أن صافي ربح 2013 بأكمله تراجع 37.2 بالمئة إلى 6.3 مليون دولار.