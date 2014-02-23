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نمو أرباح بيت التمويل الخليج لمثليها في الربع/4

Sun Feb 23, 2014 2:26pm GMT
 
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دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي زاد لأكثر من مثليه بفضل إيرادات استثمارات.

وقالت شركة الاستثمار التي بصدد بيع حصة أغلبية في نادي ليدز يونايتد الانجليزي لكرة القدم في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 5.2 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 2.5 مليون دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وعزت الزيادة إلى دخل خدمات استشارية وبيع استثمارات لكن دون ذكر تفاصيل.

غير أن صافي ربح 2013 بأكمله تراجع 37.2 بالمئة إلى 6.3 مليون دولار.

وجاء التراجع رغم خفض تكاليف التشغيل 20 بالمئة مع استمرار الشركة في تقليص النفقات إثر عدد من عمليات إعادة هيكلة الديون في السنوات الأخيرة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 