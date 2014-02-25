‭‭هبوط أرباح ناقلات القطرية 13% في الربع/4

دبي 25 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها 13 بالمئة في الربع الرابع من العام.

ووفقا لحسابات رويترز بناء على القوائم المالية التي أعلنتها الشركة فقد بلغ صافي ربح ناقلات وهي من أكبر شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم 176.5 مليون ريال قطري (48.5 مليون دولار) انخفاضا من 203.3 مليون ريال قبل عام.

وكانت الخدمات المالية لبنك قطر الوطني قد توقعت أن تبلغ الأرباح الفصلية لناقلات 201 مليون ريال.

وقالت ناقلات إن صافي أرباحها بلغ 729 مليون ريال في عام 2013 مقارنة مع 765.5 مليون ريال في 2012.

وألقت الشركة باللوم في هبوط الأرباح السنوية على خسائر قدرها 25.7 مليون ريال من أدوات المشتقات المالية لعام 2013 "نتيجة إلى عدم أهلية التقنية للأغراض المحاسبية الخاصة بتطبيقات المشتقات المسجلة في الدفاتر المحاسبية لبعض شركات المشاريع المشتركة في الخارج... لا يؤثر (ذلك) على اقتصاديات معاملات المشتقات ولا التدفقات النقدية أو السيولة النقدية للشركة."

وبلغت أرباح الشركة من معاملات المشتقات 19.5 مليون ريال في عام 2012.

واقترحت ناقلات توزيع 11 بالمئة أرباحا نقدية على المساهمين.