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مساهمو الأردنية للرهن العقاري يقرون توزيع 0.14 دينار للسهم

Mon Mar 17, 2014 9:03am GMT
 
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عمان 17 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري اليوم الإثنين إن مساهميها وافقوا على توزيع 0.14 دينار (0.2 دولار) للسهم كأرباح نقدية عن عام 2013.

وارتفعت أرباح الشركة في العام الماضي بنسبة 21.4 بالمئة إلى 1.4 مليون دينار.

وأضافت الشركة المملوكة للبنك المركزي الأردني في بيان صحفي أنها منحت قروضا للبنوك وشركات التأجير التمويلي بقيمة 83 مليون دينار في العام الماضي.

تأسست الشركة التي تبلغ موجوداتها 147 مليون دينار بمبادرة حكومية لتشجيع البنوك على زيادة قروضها العقارية لذوي الدخل المتوسط والمحدود بفائدة منخفضة وأجل طويل.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 