مقدمة 1-البركة البحرينية تعلن عن توزيعات نقدية وأسهم منحة

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الكويت 18 مارس آذار (رويترز) - قالت مجموعة البركة البحرينية اليوم الثلاثاء إنها تعتزم توزيع 3.5 سنت أرباحا نقدية للسهم ولسهم منحة لكل 23 سهما في حوزة المساهمين عن نتائج 2013.

وأوضحت المجموعة المصرفية التي تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن مجموع ما الأرباح النقدية وأسهم المنحة الموزعة يساوي 82.2 مليون دولار مضيفة أن القرار يتطلب موافقة الجمعية العمومية المقررة في 23 من الشهر الجاري.

وأعلنت المجموعة في فبراير شباط الماضي أن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع تسعة بالمئة إلى 145 مليون دولار في 2013 بفضل توسعة أنشطتها وتحسن جودة الأصول وترشيد الإنفاق.

وقال بيان اليوم "تأتي خطوة مجموعة البركة كالتزام من المجموعة بالتوزيعات على مساهميها للسنة الثامنة على التوالي تتويجا لنجاحاتها المدروسة والتي سجلت نموا متواصلا لأكثر من 11 عاما لتحقق خطة التطور الطموحة."

ويستحق التوزيعات جميع المساهمين المسجلين بعد نهاية التداولات يوم انعقاد الجمعية العمومية.

وللبنك أنشطة في 15 دولة غالبيتها في الشرق الأوسط وافريقيا من بينها دول شهدت اضطرابات اقتصادية في العام الماضي مثل سوريا وتركيا ومصر والسودان.

كان الرئيس التنفيذي للبنك عدنان أحمد توقع في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي ارتفاع أرباح البنك في 2014 لتكون في خانة العشرات.