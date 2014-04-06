بنك الإسكان الأردني يوصي بتوزيع 0.3 دينار عن 2013
عمان 6 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر مقرض في الأردن اليوم الأحد إن مجلس الإدارة قرر توصية الهيئة العامة بتوزيع 0.3 دينار (0.42 دولار) للسهم أرباحا نقدية على المساهمين عن 2013.
وأضاف البنك في إفصاح له بموقع البورصة أنه سيعقد اجتماع الهيئة العامة في 24 من ابريل نيسان الحالي.
وأعلن بنك الإسكان عن نمو صافي ربحه في العام الماضي 2.3 بالمئة إلى 150.8 مليون دولار.
(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
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