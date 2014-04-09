مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 13.7% في الربع/1

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دبي 9 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر بنك خليجي اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 13.7 بالمئة وعزا ذلك جزئيا إلى نمو قوي للقروض بفضل الإنفاق الضخم على انشطة التشييد في قطر.

وقال بيان للبنك إن صافي الربح بلغ 2.43 مليار ريال (667.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014.

ويتفق الرقم إلى حد بعيد مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي بلغت 2.45 مليار ريال في الربع الأول.

كان معدل نمو القروض المحرك الرئيسي لأرباح البنوك في قطر في الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في المدى المتوسط في ظل إنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويتوقع البنك الإعلان عن مشروعات بنحو 205 مليارات دولار في الفترة من 2013 إلى 2018.

وقال إن أرباح التشغيل ارتفعت 26.2 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفع صافي دخل الفائدة 25.7 بالمئة في نفس الفترة.

وبلغت القروض والسلف وهي مكون رئيسي لصافي دخل الفائدة 317.1 مليار ريال في نهاية مارس آذار بزيادة 22.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.