صافي ربح بنك مسقط العماني يقفز 59% في الربع/1

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج بنك مسقط أكبر مصرف في سلطنة عمان اليوم الأربعاء أنه حقق قفزة 59.1 بالمئة في أرباح الربع الأول ولكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة إنه حقق أرباحا فصلية قدرها 39.76 مليون ريال (103.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 24.99 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2013.

وكان متوسط توقعات ستة محللين استطلعت رويترز أراءهم يدور حول أرباح قدرها 41.6 مليون ريال للبنك في الربع الأول.