نمو صافي ربح قطر الإسلامي 15% في الربع/1

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف قطر الإسلامي في بيان اليوم الأربعاء عن زيادة 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وقال أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول إنه حقق 335 مليون ريال (92 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 مقارنة مع 291.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.