مقدمة 1-نمو صافي ربح قطر الإسلامي 15% في الربع/1

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دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف قطر الإسلامي في بيان اليوم الأربعاء عن زيادة 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين بفضل النمو القوي في دخل الإقراض والودائع.

وقال أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول في بيان إنه حقق 335 مليون ريال (92 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 مقارنة مع 291.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوقع ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح تلك الفترة 327.7 مليون ريال في المتوسط.

وذكر المصرف أن إجمالي الدخل في الربع الأول نما 14 بالمئة على أساس سنوي مدعوما بزيادة 21 بالمئة في دخل الأنشطة التمويلية الذي بلغ 580 مليون ريال.

وزاد حجم الأنشطة التمويلية 30 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 49.2 مليار ريال في 31 من مارس آذار.

وكان نمو الإقراض في قطر عاملا رئيسيا في زيادة أرباح البنوك خلال الفصول الأخيرة ومن المتوقع أن يظل معدله مرتفعا في الأمد المتوسط مع إنفاق الدولة مليارات الدولارات على البنية التحتية واستعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وسجل مصرف قطر الإسلامي أيضا قفزة كبيرة في الودائع في الربع الأول لتصل إلى 58.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول بزيادة 45 بالمئة عن نفس الفترة من 2013 و17 بالمئة عن بداية العام.

ولم يذكر المصرف سبب النمو الكبير للودائع لكنه أضاف أن هذا النمو مكنه من "تحسين موقف السيولة بدرجة كبيرة".

وكان البنك قال الشهر الماضي إنه بدأ محادثات حصرية لشراء حصة في بنك آسيا التركي دون الخوض في تفاصيل مكتفيا بالقول إنه يأمل استكمال الصفقة في غضون الأشهر القليلة القادمة.