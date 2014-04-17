النمو بالشرق الأوسط وأمريكا الشمالية يدعم أرباح شلومبرجر

17 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شلومبرجر أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم تحقيق أرباح فصلية أفضل بقليل من التوقعات بدعم نمو قوي في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وقالت الشركة أيضا إنها تتوقع أن يزيد إنفاق العملاء على الأنشطة المرتبطة بالآبار بنسبة ستة بالمئة في العام 2014.

كانت شلومبرجر قالت الشهر الماضي إنها تنتزع حصة بالسوق من منافسيها وإن جهودها لخفض التكاليف ستعزز الأرباح.

وارتفعت أرباح الربع الأول برغم أن الطقس الأسوأ من المعتاد في أمريكا الشمالية وروسيا قد قلص الطلب على خدمات الشركة في الحفر وإنجاز الآبار وغيرها.

وقال بال كيبسجارد الرئيس التنفيذي لشلومبرجر اليوم الخميس "معدلات نمو الانفاق ستكون مقسمة بالتساوي تقريبا بين السوقين العالمية والأمريكية الشمالية بدعم من شركات نفط مستقلة ووطنية."

وتجني الشركة نحو 70 بالمئة من إيراداتها من خارج أمريكا الشمالية وهي أقل تعرضا للمنطقة من منافستيها هاليبرتون وبيكر هيوز.

وقفز صافي الدخل من العمليات المستمرة 32.5 بالمئة إلى 1.59 مليار دولار أو ما يعادل 1.21 دولار للسهم في الربع الأول الذي انتهى في 31 مارس اذار.

وكان محللون توقعوا في مسح لرويترز/آي.بي.إي.إس ربحا قدره 1.20 دولار للسهم.

وارتفعت الايرادات حوالي ستة بالمئة إلى 11.24 مليار دولار لكنها جاءت دون متوسط توقعات المحللين الذي بلغ 11.49 مليار دولار.

وزادت الايرادات من أمريكا الشمالية 12 بالمئة إلى 3.68 مليار دولار في حين ارتفعت الايرادات من الشرق الأوسط وآسيا 19 بالمئة إلى 2.85 مليار دولار.