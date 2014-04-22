ارتفاع ‭صافي ربح الكهرباء والماء القطرية‬ 49% في الربع/1

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها 49 بالمئة في الربع الأول من العام.

وذكر بيان إلى بورصة الدوحة أن الشركة التي تديرها الدولة حققت ربحا بلغ 299 مليون ريال (82.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 201 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.