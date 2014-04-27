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ارتفاع أرباح ناقلات القطرية 17% في الربع/1

Sun Apr 27, 2014 6:32am GMT
 
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دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أوردت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) أكبر شركة لشحن الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط اليوم الأحد أن أرباحها نمت 16.6 بالمئة في الربع الأول.

وذكرت الشركة في بيان لبورصة الدوحة أن أرباح الربع الأول بلغت 206.3 مليون ريال (56.66 مليون دولار) في ثلاثة اشهر إلى نهاية مارس آذار ارتفاعا من 177 مليون ريال قبل عام.

وكان بنك قطر الوطني للخدمات المالية قد توقع أن تحقق ناقلات أرباحا فصلية 205.6 مليون ريال.

(الدولار=3.6407 ريال قطري ) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 