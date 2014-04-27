بنك عودة اللبناني يقول إن صافي أرباحه عن الربع الأول 85.8 مليون دولار
بيروت 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك عودة اللبناني اليوم الاحد إن صافي أرباحه في الربع الأول بلغ 85.8 مليون دولار وهو نفس المستوى لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف البنك في بيان أن أرباحه الصافية تلقت دفعة من النمو بنسبة 12.2 في المئة في إجمالي الدخل لكنه جنب 20.1 مليون دولار كمخصصات لصافي خسائر القروض.
وامتدت آثار الحرب في سوريا الى لبنان وأسهمت في تباطؤ حاد للاقتصاد اللبناني على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وفي العام الماضي انخفض صافي أرباح البنك في الربع الأول بمقدار 9.5 في المئة ليصل الى 85.5 مليون دولار نتيجة تكاليف افتتاح فرع في تركيا.
وقال البنك إن ودائع عملائه نمت بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل الى 32.3 مليار بعد أن كانت 31.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول عام 2013 . وجاءت الدفعة الأساسية لنمو الودائع من الفرع التركي الذي سجل زيادة في الودائع قدرها 1178 مليون دولار ومن مصر التي حقق البنك فيها زيادة في الودائع بلغت 262 مليون دولار. وزادت أصوله المجمعة بمقدار 1.6 مليار دولار عن ديسمبر كانون الأول لتصل الى 37.8 مليار دولار بنهاية مارس آذار. (إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)
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