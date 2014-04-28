تراجع أرباح الوحدة العمانية لبنك اتش.اس.بي.سي 46% في الربع/1

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع صافي ربح بنك اتش.اس.بي.سي عمان 46 بالمئة في الربع الأول من العام حيث لم يكرر البنك مكاسب تحققت في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب إشعار للبورصة اليوم الاثنين حقق رابع أكبر بنك عماني من حيث الأصول 3.1 مليون ريال (8.1 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 مقارنة مع 5.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2013.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى تعزز نتائج الفترة المقابلة بفعل "استردادات ضخمة والإفراج عن جزء من المخصص العام وكسب رسوم هامة".

وتوقعت الخليجية بادر لأسواق المال ربحا صافيا قدره 2.27 مليون ريال والمتحدة للأوراق المالية 3.58 مليون ريال.

كان بنك اتش.اس.بي.سي عمان قال في وقت سابق هذا الشهر إنه اتفق على بيع وحدته الهندية إلى بنك الدوحة لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة المقرر الانتهاء منها في الربع الثاني.

وعين البنك أندرو لونج رئيسا تنفيذيا في أول ابريل نيسان ليحل محل إيوان ستيرلنج الذي رحل عن البنك في فبراير شباط لشغل وظيفة لدى اتش.اس.بي.سي في لندن.