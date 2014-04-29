نمو أرباح التجاري القطري 8% في الربع/1

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري اليوم الثلاثاء عن زيادة ثمانية بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزا التوقعات.

وقال ثاني أكبر بنك قطري من حيث الأصول في بيان إنه حقق 548 مليون ريال (150.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 مقارنة مع 506 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.