مقدمة 1-نمو أرباح التجاري القطري 8.5% في الربع/1

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دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري اليوم الثلاثاء عن زيادة 8.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزا التوقعات بفضل زيادة نمو الإقراض.

وقال ثاني أكبر بنك قطري من حيث الأصول في بيان إنه حقق 548 مليون ريال (150.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 مقارنة مع 506 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع المحللون في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية 468.5 مليون ريال.

كان البنك الذي اشترى نظيره التركي بنك ألترناتيف العام الماضي قد أعلن من قبل تراجع الأرباح لثلاثة فصول متتالية بفعل زيادة المخصصات.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 إلى 59.3 مليون ريال مقارنة مع 69.5 مليون ريال قبل عام.

وبلغت القروض والسلف 68.7 مليار ريال في نهاية مارس آذار بزيادة 33.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتوسع التجاري القطري توسعا سريعا في أنشطة الإقراض حيث يستفيد شأنه شأن سائر البنوك القطرية من قيام الحكومة بضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد المحلي وإنفاق مليارات الدولارات على تطوير البنية التحتية والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وبلغت الودائع 62.1 مليار ريال في 31 مارس آذار بزيادة 34.5 بالمئة عنها قبل عام.