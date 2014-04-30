ارتفاع صافي ربح أريد القطرية للاتصالات 9.7% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربحها 9.7 بالمئة في الربع الأول من العام.

وحققت الشركة التي كانت تحتكر سوق الاتصالات المحلية في السابق أرباحا صافية بلغت 887 مليون ريال قطري (243.62 مليون دولار) في الاشهر الثلاثة الاولى من العام ارتفاعا من 808 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.