أسمنت ريسوت العمانية تحقق أرباحا مستقرة في الربع الأول

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة أسمنت ريسوت العمانية أكبر شركة أسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية أرباحا مستقرة في الربع الأول من العام جاءت دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مسقط إن الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 8.23 مليون ريال (21.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار ارتفاعا من 8.17 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق ريسوت أرباحا فصلية قدرها 8.41 مليون ريال.

وأوضح البيان أن ايرادات الشركة في الربع الأول بلغت 24.82 مليون ريال انخفاضا من 25.22 مليون ريال قبل عام.