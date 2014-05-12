Sun 25 Dec 2016 | 5:32 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أسمنت ريسوت العمانية تحقق أرباحا مستقرة في الربع الأول

Mon May 12, 2014 6:38am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة أسمنت ريسوت العمانية أكبر شركة أسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية أرباحا مستقرة في الربع الأول من العام جاءت دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مسقط إن الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 8.23 مليون ريال (21.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار ارتفاعا من 8.17 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق ريسوت أرباحا فصلية قدرها 8.41 مليون ريال.

وأوضح البيان أن ايرادات الشركة في الربع الأول بلغت 24.82 مليون ريال انخفاضا من 25.22 مليون ريال قبل عام.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
 