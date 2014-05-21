ارتفاع صافي ربح البنك التجاري اليمني 42.6% في 2013

عدن (اليمن) 21 مايو أيار (رويترز) - قال البنك التجاري اليمني إن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 42.6 بالمئة في 2013 لتصل إلى 1.236 مليار ريال (5.7 مليون دولار).

وأظهر التقرير السنوي للبنك ارتفاع إجمالي الأصول إلى 124.2 مليار ريال من 106.3 مليار في حين زاد حجم القروض والسلف في 2013 إلى 14.1 مليار ريال من 8.9 مليار ريال في العام السابق.

وارتفع حجم الودائع إلى 106.4 مليار ريال من 94.9 مليار ريال.

وقال التقرير إنه تقرر زيادة رأس المال المدفوع للبنك إلى 7.6 مليار ريال من 7.3 مليار في 2012.

تأسس البنك كشركة مساهمة يمنية مقفلة على خلفية انهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولي في عام 1993 ويزاول نشاطه المصرفي عبر 13 فرعا في محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت واب وذمار.