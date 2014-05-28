أرباح البنك الأهلي اليوناني في الربع/1 تتجاوز التوقعات

أثينا 28 مايو أيار (رويترز) - أعلن البنك الأهلي أكبر بنك في اليونان من حيث الأصول تحقيق أرباح للفصل السادس على التوالي في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس اذار مدعوما بانخفاض تكاليف التمويل وبأنشطة وحدته التركية فينانس بنك وخفض مخصصات تغطية القروض المتعثرة مع تباطؤ وتيرة خفض الجدارة الائتمانية.