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أرباح البنك الأهلي اليوناني في الربع/1 تتجاوز التوقعات

Wed May 28, 2014 4:37pm GMT
 
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أثينا 28 مايو أيار (رويترز) - أعلن البنك الأهلي أكبر بنك في اليونان من حيث الأصول تحقيق أرباح للفصل السادس على التوالي في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس اذار مدعوما بانخفاض تكاليف التمويل وبأنشطة وحدته التركية فينانس بنك وخفض مخصصات تغطية القروض المتعثرة مع تباطؤ وتيرة خفض الجدارة الائتمانية.

وحقق البنك ربحا صافية 181 مليون يورو (246 مليون دولار) متجاوزا توقعات السوق. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ربحا صافيا 24 مليون يورو في المتوسط.

وقال البنك إن مخصصات تغطية القروض المتعثرة انخفضت 15 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى 362 مليون يورو.

(الدولار = 0.7345 يورو) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 