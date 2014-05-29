تراجع أرباح آسياسيل العراقية مع احتدام المنافسة

دبي 29 مايو أيار (رويترز) - أعلنت آسياسيل ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في العراق من حيث عدد المشتركين تراجع صافي ربح الربع الأول من العام 34 بالمئة وعزت ذلك إلى احتدام المنافسة.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة أريد القطرية في بيان اليوم الخميس إنها حققت 102 مليار دينار عراقي (88 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 155.2 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات الفصلية 9.4 بالمئة إلى 512.9 مليار دينار رغم زيادة 4.9 بالمئة في قاعدة مشتركي آسياسيل التي بلغت 10.8 مليون مشترك في نهاية مارس آذار.

وقال فاروق رسول رئيس مجلس إدارة آسياسيل في البيان إن السوق تمر بمرحلة من المنافسة المحتدمة المتوقع أن تستقر في المدى القصير إلى المتوسط.

وبلغ هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 44.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة انخفاضا من 50.1 بالمئة قبل عام.