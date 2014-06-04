الصندوق السيادي للبحرين يعود إلى الربحية في 2013

دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) - قال الصندوق السيادي للبحرين اليوم الأربعاء إنه عاد إلى الربحية في 2013 بفضل تحسن أداء طيران الخليج وتراجع خسائر خفض القيمة.

وقال صندوق ممتلكات المملوك للدولة بالكامل لكنه يدار بطريقة تجارية في بيان لرويترز إنه حقق ربحا صافيا بلغ 82.7 مليون دينار (219 مليون دولار) في 2013 مقارنة مع خسارة صافية قدرها 181.7 مليون دينار في السنة السابقة.

وأضاف أن العودة إلى الربحية ترجع إلى هبوط كبير في خسائر خفض القيمة وتحسن الأداء التشغيلي لشركات المحفظة ولاسيما طيران الخليج.