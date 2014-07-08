نمو صافي ربح بنك قطر الوطني في الربع/2 متجاوزا التوقعات
دبي 8 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج زيادة طفيفة في أرباحه الصافية في الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز متجاوزة توقعات المحللين.
وأظهرت حسابات رويترز المستندة إلى البيانات المالية أن صافي ربح البنك بلغ 2.7 مليار ريال (741.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 2.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح قطر الوطني 2.53 مليار ريال في الربع الثاني.
وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن أرباحه الصافية في الأشهر الستة الأولى من 2014 بلغت 5.1 مليار ريال مقابل 4.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.