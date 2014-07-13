زيادة صافي ربح بنك ظفار العماني 23% في الربع/2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك ظفار العماني نتائج الربع الثاني اليوم الأحد وجاءت متفقة مع توقعات المحللين إذ زاد صافي الربح 23 بالمئة. ويجري البنك مفاوضات للاندماج مع منافسه الأصغر بنك صحار.

وحقق ثاني أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية ارباحا قيمتها 10.28 مليون ريال (26.7 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 8.36 مليون ريال قبل عام وفقا لحسابات رويترز .

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع اجرته رويترز ان يحقق البنك ارباحا عند 10.11 مليون ريال في المتوسط خلال الربع الثاني.

ولم يفصح بنك ظفار عن تفاصيل نتائج الربع الثاني وقامت رويترز بحسابها من واقع البيانات المالية السابقة.

واظهر بيان ارسل للبورصة العمانية ان صافي ربح البنك في النصف الاول من العام الجاري بلغ 20.5 مليون ريال انخفاضا من 40.8 قبل عام حين حقق البنك أرباحا استثنائية بفضل فوزه بدعوى قضائية العام الماضي.

ونما صافي القروص والسلف 20.8 بالمئة إلى 2.18 مليار ريال وزادت الودائع خلال نفس الفترة بنسبة 26.1 بالمئة إلى 2.19 مليار ريال .

ومر عام منذ ان تقدم بنك ظفار بطلب اندماج لبنك صحار.

وفي الشهر الماضي اقترح بنك طفار نسبة مبدئية لمبادلة الأسهم ولكنه لم يبدأ بعد الفحص النافي للجهالة كما لم يحصل على الموافقات المطلوبة.

وفي حالة الاندماج ستبلغ أصول الكيان الجديد 4.78 مليار ريال استنادا للبيانات المالية للربع الأول.