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نمو صافي ربح قطر الإسلامي 15% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

Mon Jul 14, 2014 11:37am GMT
 
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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - كشفت نتائج مصرف قطر الإسلامي اليوم الاثنين عن قفزة 15 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام ليفوق توقعات المحللين.

وحقق أكبر بنك إسلامي في قطر 389.6 مليون ريـال (107 ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 338.9 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 348.8 مليون ريـال في المتوسط.

ولم يذكر البنك نتائجه الفصلية التي حسبتها رويترز من واقع بيانات مالية سابقة.

وقال بيان من البنك إن صافي ربح الأشهر الستة الأولى من العام زاد 15 بالمئة على أساس سنوي إلى 725 مليون ريـال.

(الدولار = 3.6401 ريـال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 