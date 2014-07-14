مقدمة 1-ارتفاع أرباح قطر الإسلامي في الربع/2 مدعومة بنمو قوي في الإقراض

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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - سجل مصرف قطر الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية من حيث الأصول في البلاد اليوم الإثنين قفزة بلغت 15 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز مدعوما بنمو قوي في الإقراض.

وأدى اشتداد المنافسة إلى سعي بنوك قطرية كثيرة إلى توسيع نطاق عملياتها وإمكانات أرباحها لكنها لا تزال مستفيدة مع قيام قطر - أحد الاقتصادات سريعة النمو في العالم - بإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وحقق مصرف قطر الإسلامي صافي ربح قدره 389.6 مليون ريـال (107 ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران وفقا لحسابات رويترز مقارنة مع 338.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتتجاوز الأرباح متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز عند 348.8 مليون ريال.

ولم يذكر البنك نتائجه الفصلية التي حسبتها رويترز من واقع بيانات مالية سابقة.

وقال بيان من البنك إن صافي ربح الأشهر الستة الأولى من العام زاد 15 بالمئة على أساس سنوي إلى 725 مليون ريـال.

وقفز إجمالي الإقراض 32 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 54.4 مليار ريال في نهاية الربع الثاني. وجاء ذلك مدعوما بالنمو القوي الذي تحقق في الربع الأول حينما نما صافي الربح 15 في المئة أيضا بفضل ارتفاع الإقراض.