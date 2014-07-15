تراجع أرباح الكهرباء والماء القطرية 4.4% في الربع/2

دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - كشفت نتائج شركة الكهرباء والماء القطرية اليوم الثلاثاء عن تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام بنسبة 4.4 بالمئة وهو ما جاء متوافقا مع تقديرات المحللين.

وتظهر حسابات لرويترز من واقع بيانات نصف العام المنشورة في بيان لبورصة الدوحة أن المرفق الذي تديره الدولة حقق ربحا قدره 417 مليون ريـال (115 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 436 مليون ريـال في الفترة المقابلة من العام السابق.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق الشركة المحتكرة للقطاع في قطر ربحا فصليا قدره 422.67 مليون ريـال.

وزادت أرباح الشركة للأشهر الستة الأولى من العام إلى 716 مليون ريـال من 637 مليون ريـال قبل عام. ولم تنشر الشركة أرقام الإيرادات.