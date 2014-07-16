نمو أرباح "ناقلات" القطرية في الربع/2 بفضل ارتفاع أسعار نقل الغاز

دبي 16 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحها في الربع الثاني بفضل ارتفاع أسعار نقل الغاز المسال.

وناقلات من أكبر الشركات المتخصصة في نقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

ووفقا لحسابات رويترز حققت ناقلات أرباحا صافية قدرها 238.6 مليون ريال (65.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران وذلك بناء على البيانات المالية للشركة في النصف الأول. ويقارن هذا مع أرباح قدرها 182.4 مليون ريال في الربع المقابل من عام 2013.

وكانت كيو.ان.بي للخدمات المالية توقعت أن يصل صافي الأرباح الفصلية لناقلات إلى 199.2 مليون ريال.

وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الحالي 444.9 مليون ريال ارتفاعا من 359.2 مليون ريال قبل عام.

وأشارت ناقلات إلى "التحسن الملحوظ في الأسعار العالمية لنقل غاز البترول المسال" وكذلك نمو أعمال التشغيل في مرافق الحوض الجاف.

وقالت الشركة إنها ستواصل "البحث عن فرص مجدية لتملك سفن جديدة وزيادة نسبة الاستخدام لمرافق الحوض الجاف أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن."