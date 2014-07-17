مقدمة 1-بنك مسقط العماني يعلن نمو صافي أرباحه 22% في الربع/2

(لاضافة تفاصيل)

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك مسقط أكبر بنوك عمان اليوم الخميس عن زيادة 22.3 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام متجاوزا توقعات المحللين بعد أن جنى البنك مكاسب غير متكررة من صفقة اندماج وحدته البحرينية.

وبلغت الأرباح الفصلية للبنك 46.6 مليون ريال (121 مليون دولار) في الثلاثة شهور حتى 30 يونيو حزيران مقابل 38.1 مليون قبل عام وفقا لحسابات رويترز التي تستند إلى البيانات المالية للبنك.

وكان ستة محللين استطلعت رويترز اراءهم توقعوا أن يبلغ متوسط صافي الربح في الربع الثاني 38.9 مليون ريال.

وساعد في ارتفاع أرباح البنك مكاسب استثمارية قدرها 9.48 مليون ريال جناها البنك من اندماج مصرف السلام وبنك بي.أم.آي البحرينيين. وكان بنك مسقط يملك حصة 49 بالمئة في بي.أم.آي قبل الصفقة.

ووفقا لحسابات رويترز قفزت الأرباح الكلية قبل حساب الفوائد - والتي تندرج تحتها مكاسب صفقة الاندماج- 56 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 42.8 مليون ريال.

وقال بيان للبنك على موقع البورصة العمانية إن صافي الربح في النصف الأول من 2014 بلغ 86.4 مليون ريال ارتفاعا من 63.1 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

وحد من أرباح البنك في نفس الفترة من العام الماضي مخصصات حجمها 15 مليون ريال جنبها البنك بعد واحدة من أكبر حالات الاحتيال الالكتروني. وكان لهذه المخصصات تأثير سلبي على نتائج العام بالكامل.