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نمو صافي ربح اسمنت عمان 4.3% في النصف‭/‬1

Tue Jul 22, 2014 5:56am GMT
 
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دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة اسمنت عمان نموا نسبته 4.3 بالمئة في صافي الربح قبل الضرائب خلال النصف الأول من العام وذلك رغم تراجع المبيعات خلال تلك الفترة.

وقالت الشركة وهي واحدة من أكبر منتجي الاسمنت في سلطنة عمان إن صافي الربح قبل الضرائب بلغ 9.9 مليون ريال (25.7 مليون دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 9.5 مليون قبل عام.

وأضافت في بيان للبورصة إنه جرى تعديل رقم صافي الربح للأشهر الستة الأولى من عام 2013 لكنها لم تخض في تفاصيل.

وبحسب البيان بلغت المبيعات خلال النصف الأول 25.7 مليون ريال انخفاضا من 27.3 مليون قبل عام.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 