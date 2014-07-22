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فوادفون قطر تسجل خسائر فصلية أقل من التوقعات

Tue Jul 22, 2014 4:10pm GMT
 
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دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت فودافون قطر -وهي إحدى وحدات مجموعة فودافون- اليوم الثلاثاء إن خسائرها تقلصت في الربع الأول من العام وجاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت ثاني أكبر مشغل لخدمات المحمول في قطر في بيان على موقعها الإلكتروني إنها سجلت خسائر صافية قدرها/27.4 مليون ريال (7.5 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران. وهذا مقارنة مع خسائر قدرها 84.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن تسجل فودافون قطر خسائر فصلية تبلغ في المتوسط 37.5 مليون ريال.

(الدولار= 3.6405 ريال قطري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 