فوادفون قطر تسجل خسائر فصلية أقل من التوقعات

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت فودافون قطر -وهي إحدى وحدات مجموعة فودافون- اليوم الثلاثاء إن خسائرها تقلصت في الربع الأول من العام وجاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت ثاني أكبر مشغل لخدمات المحمول في قطر في بيان على موقعها الإلكتروني إنها سجلت خسائر صافية قدرها/27.4 مليون ريال (7.5 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران. وهذا مقارنة مع خسائر قدرها 84.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.