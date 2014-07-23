تراجع صافي ربح البنك التجاري القطري 3% في الربع/2

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز تستند إلى نتائج البنك التجاري القطري في النصف الأول من العام اليوم الأربعاء أن صافي ربح ثاني أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول تراجع 3 بالمئة في الربع الثاني.

وتشير حسابات رويترز إلى أن البنك حقق صافي ربح قدره 502.6 مليون ريال (138.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 518.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي ربح الربع الثاني 512.8 مليون ريال.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إن أرباحه الصافية بلغت 1.05 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من عام 2014 بزيادة ثلاثة بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ولم يكشف البنك عن بيانات ربع سنوية ومن ثم قامت رويترز بحساب الأرباح الفصلية باستخدام البيانات المالية.