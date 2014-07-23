Sun 25 Dec 2016 | 5:30 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح‭أريد القطرية ‬ ينخفض 11% في الربع/2

Wed Jul 23, 2014 3:12pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة ‭‭أريد القطرية‬‬ للاتصالات اليوم الأربعاء انخفاض أرباحها في الربع الثاني بنسبة 11 بالمئة.

وسجلت الشركة التي تملك أنشطة في 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ربحا صافيا‭‭‬‬‬‬ 817 مليون ريال (224.4 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران انخفاضا من 923 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.

وكان محللان توقعا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق أريد ربحا فصليا 544.2 مليون ريال و623.3 مليون ريال.

(الدولار = 3.6407 ريال) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 