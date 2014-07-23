صافي ربحأريد القطرية ينخفض 11% في الربع/2
دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء انخفاض أرباحها في الربع الثاني بنسبة 11 بالمئة.
وسجلت الشركة التي تملك أنشطة في 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ربحا صافيا 817 مليون ريال (224.4 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران انخفاضا من 923 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.
وكان محللان توقعا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق أريد ربحا فصليا 544.2 مليون ريال و623.3 مليون ريال.
(الدولار = 3.6407 ريال) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
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