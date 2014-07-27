هبوط صافي ربح بتلكو البحرينية 22.4% في الربع/2

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - هبطت أرباح مجموعة بتلكو البحرينية للاتصالات 22.4 بالمئة في الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز.

وبلغ صافي ربح بتلكو -التي سبق أن أعلنت هبوط أرباحها في 16 من اجمالي 19 ربعا سابقا- 10.4 مليون دينار (27.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 13.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

ولم تعلن بتلكو بيانات فصلية ولذا حسبت رويترز الأرباح بناء على البيانات المالية للنصف الأول.

وقالت بتلكو إن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.01 دينار للسهم عن الربع الثاني وهو ما يتفق مع توزيعات الفترة المقابلة من العام الماضي وفقا لبيانات تومسون رويترز.

(الدولار = 0.3770 دينار بحريني)